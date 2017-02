Vollsperrung der B276 nach Lastwagenunfall bei Wächtersbach

Unfallzeuge gesucht

Im weiteren Verlauf schleuderte die Zugmaschine nach links über die Fahrbahn und kam in der links in Fahrtrichtung verlaufenden Leitplanke zum Stehen. Zugmaschine und Auflieger verkeilten sich, sodass die komplette Straße blockiert wurde. Für die umfangreichen Bergungsmaßnahmen des Lkw musste Spezialgerät angefordert und die betroffene Strecke zwischen der Anschlussstelle BAB 66 Bad Orb / Wächtersbach und Wächtersbach Aufenau voll gesperrt werden. Um 04:30 Uhr waren die Bergungsarbeiten beendet und die Straße wieder frei. Der 26 jährige Lkw Fahrer wurde nicht verletzt. Dem Unfall lag nach ersten Ermittlungen vermutlich nicht angepasste Fahrgeschwindig-keit des Lkw zugrunde.Am Samstag, 11.02.2017, gegen 05:10 Uhr kam es in Hanau, Einmündungsbereich Am Steinheimer Tor / Friedrich-Ebert-Anlage zu einem Verkehrsunfall in dessen Verlauf der Verursacher vom Unfallort flüchtete. Der Fahrer der dunklen Limousine bog auf der Straße Am Steinheimer Tor, vom Kinopolis kommend, von der rechten Fahrspur unerlaubt nach links in die Friedrich-Ebert-Anlage ab und kollidierte dabei mit einem links neben ihm fahrenden braunen BMW. Nach polizeilichen Ermittlungen soll sich zur Unfallzeit ein weißer Pkw, möglicherweise Geländewagen, unmittelbar im Unfallbereich befunden haben. Der Fahrer hat den Unfall unter Umständen beobachtet und könnte als Zeuge für das Verfahren von Bedeutung sein. Die Polizei Hanau bittet den Fahrer des weißen Pkw aber auch andere potentielle Zeugen, um entsprechende Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06181-100 611 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Polizei Südhessen