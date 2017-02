Bewohner in Dietzenbach nach Brand verstorben

Polizei Südosthessen

Niederdorfelden Dienstag, 07.02.2017 - 16:25 Uhr

Der 63-jährige Bewohner, der nach einem Feuer am Mittwochabend in Krankenhaus gebracht wurde, ist am Freitag an seinen schweren Brandverletzungen verstorben.