Dieburg: Räder abmontiert und gestohlen

Polizei Darmstadt sucht Zeugen

Dieburg Dienstag, 07.02.2017 - 15:44 Uhr

Die kompletten Räder von zwei Autos haben Diebe in der Nacht zum Dienstag (07.02.2017) in der Aschaffenburger Straße gestohlen.