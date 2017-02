Tote Frau in Wohnung, Bruder liegt schwerverletzt von der Haustür

Polizei Hessen

Offenbach Montag, 06.02.2017 - 10:08 Uhr

Noch unklar sind die Hintergründe eines Vorfalles am Sonntagmorgen in Offenbach. Gegen 5.15 Uhr ging in der Einsatzzentrale der Polizei die Meldung ein, dass vor dem Haus eine blutende Person liegen würde.