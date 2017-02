Hier blitzt die Polizei in Hessen ab Montag

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 6. KW 2017

06.02.2017 Gemarkung Langen, L 3262 06.02.2017 Gemarkung Gelnhausen, L 3201

07.02.2017 Biebergemünd, Frankfurter Straße

07.02.2017 Gemarkung Langen, B 44

08.02.2017 Gemarkung Brachttal, L 3443

09.02.2017 Gemarkung Egelsbach, BAB 661 Egelsbach, Fr.-Ebert-Straße

Mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Sprinter wurde hochgebockt



Wer hat die Reifen zerstochen?



Nissan touchiert und abgehauen



Nach Unfall geflüchtet

"Der dritte Mann" - Hainburg

Nach Massenkarambolage - Polizei sucht riten Roller uned blaues Auto

Gegen Laterne geprallt

Frust statt Wurst

Navis im Visier

Nächtlicher "Friseurbesuch" gescheitert

Fahrer ließ Auto zurück und rannte weg

Auch Außenspiegel weg

Eierwerfer sollen sich melden

Am frühen Freitagmorgen erwischte ein Gastronom in seiner Bar zwei mutmaßliche Einbrecher, die seinen Tresor bereits leergeräumt hatten. Gegen 4 Uhr betrat der 20-Jährige seine Shisha-Bar in der Dieselstraße durch einen Nebeneingang. Dort standen ihm plötzlich zwei Jugendliche gegenüber, welche Einbruchswerkzeug in der Hand hielten. Einen Tresor, in dem Bargeld aufbewahrt wird, hatten sie zuvor vermutlich aufgebrochen und geleert. Offenbar nutzten sie zuvor das Fenster neben der Eingangstür als Zugang zur Gaststätte; dieses war aufgehebelt worden. Der Barbesitzer hielt die beiden 17 und 18 Jahre alten polizeibekannten mutmaßlichen Einbrecher bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die beiden Jugendlichen müssen nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Einbruchdiebstahls rechnen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die zu Tatzeit Verdächtiges beobachten konnten. Diese mögen sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 melden.Drei Räder stahlen Diebe in der Nacht zum Mittwoch in der Hebestraße von einem in Höhe der Hausnummer 14 geparkten Mercedes Sprinter. Zwischen 18 und 6.30 Uhr hatten die Täter am Friedhof den weißen Sprinter hochgebockt und Holzklötze untergelegt. Die Unbekannten drehten die Radmuttern auf und verschwanden mit drei Reifen sowie dem Reserverad. Am vierten Rad waren die Muttern zwar gelöst, es wurde jedoch zurückgelassen. Die Kriminalpolizei ist für Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.In der Hermannstraße wurden an drei Autos jeweils die beiden linken Reifen zerstochen. Der schwarze Toyota Aygo, der silberne Opel Zafira und der schwarze Lexus IS 200 waren zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 6.30 Uhr, im Bereich der einstelligen Hausnummern geparkt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Diese sollen sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 bei der Polizeistation Neu-Isenburg melden.Schweinwerfer gestohlenUnbekannte Diebe haben in der Nacht zum Donnerstag, zwischen 19 Uhr und 8.30 Uhr, in der Rheinstraße in Höhe der einstelligen Hausnummern die Scheinwerfer eines Porsches abmontiert. Der Schaden an dem Porsche mit Offenbacher Kennzeichen beläuft sich auf gut 600 Euro. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dietzenbach mit der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.Auf Gut 650 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein Unbekannter am Donnerstag am Nissan hiterließ. Der Note mit HU-Kennzeichen wurde von der 64-jährigen Besitzerin zwischen 10.30 Uhr und 12.10 Uhr in der Bernhardstraße 106 in Fahrtrichtung Mühlheim geparkt. Hierbei wurden die Türen auf der Fahrerseite eingedrückt und verkratzt. Der Fahrer, der aufgrund der Spurenlage vermutlich ein gelbes Auto fährt, hatte allerdings das Weite gesucht, ohne sich um den Unfall gekümmert zu haben. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-0 zu melden.Mit einem Heckschaden fand eine 60-jährige Frankfurterin ihren Toyota wieder. Nachdem sie ihren weißen Aygo am Dienstag um 10 Uhr in der Borsigstraße in Höhe der einstelligen Hausnummer parkte und gegen 16 Uhr wieder zurückkam, fiel ihr die gebrochene Heckstoßstange auf. Der unbekannte Autofahrer, der vermutlich beim Parkversuch den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro hinterließ, entfernte sich ohne seiner Pflicht nachzukommen. Die Polizeistation Heusenstamm ist für Hinweise unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu erreichen.Wer war der "dritte Mann"? Das fragt sich die Polizei in Seligenstadt bei der Ermittlung hinsichtlich eines Diebstahls aus einem Spielautomaten. Der Vorfall ereignete sich nicht - wie im bekannten Film - in der Wiener Unterwelt, sondern in einem Casino am Anfang der Daimlerstraße. Dort wurde das "Groschengrab" in der Nacht zum Dienstag, kurz vor 1 Uhr, von zwei Trickdieben mit offensichtlich technischer Raffinesse ausgeplündert. Wie der Polizei später berichtet wurde, befand sich neben den beiden Tätern auch noch ein dritter Mann im Bereich des angegangenen Automaten. Dieser bislang Unbekannte könnte ein ganz normaler Casino-Gast gewesen sein und muss daher mit dem Trickdiebstahl nichts zu tun haben. Sollte er also ein Zeuge sein, so wird er gebeten, sich bei der Seligenstädter Polizei (06182 8930-0) zu melden - im anderen Fall wird ab sofort nach ihm gesucht!(iz) Ein dunkelroter Roller und ein blaues Auto - diese beiden Fahrzeuge sucht die Polizei nach einer Serienkarambolage am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 8 in Höhe des Tümpelgartens. Auslöser der ganzen Sache war gegen 16 Uhr ein sehr langsam fahrender Roller, mit dem ein älterer weißhaariger Mann auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Wegen der geringen Geschwindigkeit der Maschine musste ein hinter ihm heranfahrender blauer Wagen kurzfristig nach links ausweichen, was eine Reihe von vergeblichen Bremsmanövern bei fünf nachfolgenden Autos auslöste, die ineinander krachten. Bei dem Crash wurde niemand verletzt, allerdings wird der hierbei entstandene Sachschaden auf 23.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht jetzt nach dem weitergefahrenen Rollerfahrer und dem ebenfalls abgehauenen blauen Pkw, an dem möglicherweise Kennzeichen mit einem "A" am Anfang angebracht waren. Hinweise bitte an die Wache an der Hanauer Cranachstraße (06181 9010-0) oder die Unfallfluchtermittler in Langenselbold (06183 91155-0).Drei Leichtverletzte und insgesamt 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Straße Am Steinheimer Tor in Höhe der Steinheimer Straße ereignete. Dort war gegen 16.15 Uhr eine 63-jährige Frau mit ihrem Corsa in Richtung Hafen unterwegs und verlor dabei wohl die Kontrolle über ihr Auto. Der Opel kam nach rechts von der Straße ab und prallte zunächst gegen eine Straßenlaterne. Anschließend wurde der Wagen zurück auf die Straße geschleudert. Dort kollidierte er mit einem in gleicher Richtung fahrenden Fiesta, an dessen Steuer ein Großauheimer saß. Sowohl die in Steinheim wohnende Opel-Fahrerin als auch der 33-jährige Mann aus dem Ford und seine sechs Jahre ältere Beifahrerin wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Mögliche Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Wache am Freiheitsplatz, Telefon 06181 100-611.Ziemlichen Frust hat wohl derjenige geschoben, der in der Nacht zum Donnerstag an die Wurst einer am Rathaus gelegenen Metzgerei gelangen wollte. Der recht rabiate Dieb versuchte zunächst, mit einem Brecheisen die Ladentüre aufzuknacken, was allerdings trotz mehrerer Ansätze nicht klappte. Ob er dann aber aus Verärgerung mehrfach mit dem Eisen gegen die Türscheibe schlug oder auf diese Weise in den Laden eindringen wollte, weiß niemand außer dem Täter selbst. Schlussendlich hielt auch die Glasschiebe der massiven Attacke stand; somit musste der Unbekannte ohne jede Beute wieder abziehen. Der von ihm hinterlassene Schaden wird auf gut 3.000 Euro geschätzt. Augen- oder Ohrenzeugen des Vorfalls melden sich bitte beim Polizeiposten Erlensee (06183 3054) oder der Hanauer Kripo (06181 100-123).Einen Blick in den Autoatlas statt auf ihr Navi müssen wohl derzeit zwei BMW-Besitzer werfen, deren Fahrzeuge in der Nacht zum Donnerstag von Automardern angegangen wurden. Die in offensichtlich professioneller Art und Weise agierenden Täter bauten aus den beiden Wagen, die auf dem Weinbergring und der Niedergasse standen, jeweils das Navigationsgerät und das Lenkrad samt Airbag aus. Ein weiterer BMW, der ebenfalls am Weinbergring stand, wurde mit eingeschlagener Scheibe vorgefunden; hier waren die Täter möglicherweise gestört worden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Hanauer Kripo (06181 100-123).Ob es derselbe Täter war wie bereits im Dezember, kann die Polizei noch nicht sagen. Fest steht dagegen, dass ein etwa 1,85 Meter großer Mann am frühen Donnerstagmorgen an dem Geschäftseingang eines Friseursalons an der Eugen-Kaiser-Straße herumhebelte, die Tür aber nicht auf bekam. Der Vorfall ereignete sich wenige Minuten vor 3 Uhr in der stillen Nacht, daher könnte das Ganze Leuten aufgefallen sein, die ebenfalls dort unterwegs waren. Hinweise bitte an die Hanauer Kripo (06181 100-123).Ein Lasterfahrer missachtete am Donnerstagmorgen offenbar die Vorfahrt eines Peugeot, als er von der Edisonstraße nach links in die Edmund-Sengstraße abbog. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß mit einem 206er, der auf der Edmund-Seng-Straße in Richtung Landesstraße 3195 unterwegs war. Bis jedoch der 50-jährige Brummi-Fahrer seinen 9-Tonner verlassen konnte, war der Lenker des grünen Peugeot bereits ausgestiegen und weggerannt; der schwer beschädigte Wagen wurde von ihm an der Unfallstelle zurückgelassen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6.500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Insassen des Peugeot, an dem Frankfurter Kennzeichen angebracht waren, machen können. Diese melden sich bitte bei der Polizeistation Maintal (06181 4302-0) oder direkt bei den Fluchtermittlern (06183 91155-0).Mit einem "erweiterten" Teilediebstahl von einem großen BMW hat sich derzeit die Kripo zu beschäftigen. Der 7er stand auf dem Gelände einer Autowerkstatt an der Niedergasse und wurde dort in der Nacht zu Donnerstag von Autoknackern angegangen. Die Unbekannten rissen sich nicht nur die komplette Mittelkonsole samt Navi und Radio sowie das Lenkrad unter den Nagel, sondern klauten auch noch beide Außenspiegel. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise auf die Täter bitte an die Wache in Dörnigheim (06181 14302-09 oder die Hanauer Kripo (06181 100-123).Irgendeiner schwätzt immer - davon geht die Polizei aus und nimmt an, hierdurch einer Gruppe Jugendlicher auf die Spur zu kommen. Die vier oder fünf jungen Leute waren am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Thomas-Mann-Straße unterwegs und warfen dort Eier gegen die Außenfassade und ein Fenster eines dortigen Wohnhauses. Einer aus der als 12 bis 14 Jahre alt beschrieben Gruppe, die von Zeugen gesehen wurde, soll eine braune Jacke getragen haben. Nach dem Motto "Besuchen Sie uns, bevor wir sie besuchen!" werden die Jungs oder Ihre Eltern aufgefordert, sich auf der Wache in Dörnigheim (06181 4302-0) zu melden.

