VW in Bruchköbel gerammt und geflüchtet

In nur zehn Minuten ist es passiert

Hanau Mittwoch, 01.02.2017 - 14:38 Uhr

Rund 2.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstag in der Keltenstraße 2-6 an einem VW hinterlassen. Nur zehn Minuten stand der graue VW 1K auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes.