Einbruch in Fahrradgeschäft in Groß-Zimmern

Aus einem Fahrradgeschäft in der Robert-Koch-Straße haben Diebe in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (28.01.2017) und Montagvormittag (30.01.2017) Fahrräder im Wert von rund 50.000,- Euro gestohlen.

Um an ihre Beute zu gelangen, montierten die Kriminellen ein Fenster auf der Rückseite des Verkaufsraums ab. Im Anschluss bedienten sie sich in dem Verkaufs- und Ausstellungsraum. Hierbei gingen die Täter äußert professionell vor. Sie entwendeten nur hochwertige Fahrräder und E-Bikes der Marken Santa Cruz und Mondraga. Einfacherer Fahrräder ließen sie unangetastet.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kriminalpolizei, die den Fall übernommen haben, gehen derzeit davon aus, dass die Täter insgesamt 21 Fahrräder durch das abmontierte Fenster nach draußen gehoben haben. Aufgrund der Menge der Räder dürften die Kriminellen zum Abtransport einen Transporter genutzt haben.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder denen am Samstag nach Ladenschluss oder Sonntag in der Nähe des Fahrradladens ein Transporter oder verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 bei den Ermittlern zu melden.

Originalmeldung des Polizeipräsidiums Südhessen