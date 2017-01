Hanau: Geparkten Wagen angefahren und abgehauen

Diebe klauen Diesel

Die Besitzerin des silbernen Wagens mit MKK-Kennzeichen war zwischen 12.20 Uhr und 12.45 Uhr in der Bank und als sie wieder rauskam, stellte sie blaue Kratzer an der Fahrertür fest, die vermutlich von einem anderen Auto stammen. Dessen Fahrer hatte sich allerdings bereits aus dem Staub gemacht; nach ihm wird nun gefahndet. Hinweise nimmt die Wache in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-611 entgegen.

Hanau. Auch Dieselkraftstoff kann eine durchaus begehrte Beute sein. So geschehen am Donnerstagabend am Güterbahnhof in Hanau. Allerdings wurden die beiden Männer, die gegen 21.55 Uhr etwa 20 Liter aus einem geparkten Lastwagen in einen mitgebrachten Kanister umgefüllt hatten, von einem Zeugen beobachtet. Als dieser das Duo ansprach, ließen die Unbekannten den Behälter fallen und rannten weg. Die Polizei fahndet nun nach den beiden etwa 25-Jährigen, von denen einer eine Army-Hose trug. Hinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-611 entgegen genommen.

Ford Transit kracht gegen Limes-Kreisel

Erlensee. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist der Limeskreisel in Rückingen bei einem Unfall schwer beschädigt worden. Und wieder war es wohl ein betrunkener Autofahrer, der gegen das Ensemble aus massiven Steinen und Holzelementen krachte. Der 33 Jahre alte mutmaßliche Fahrer aus dem mecklenburgischen Zinnowitz kam gegen 4 Uhr von der Fahrbahn ab und fuhr gegen den Kreisverkehr. Dabei entstand nach Ansicht der Polizei ein Schaden von rund 8.000 Euro. Gegenüber der Polizei stritt der 33-Jährige ab, am Steuer des Wagens gesessen zu haben. Da die Ordnungshüter den Eindruck hatten, dass er Mann unter Alkoholeinfluss stand, ordnete die Bereitschaftsstaatsanwältin noch in der Nacht eine Blutprobe an. Zudem wurden der Führerschein des Zinnowitzer und dessen Auto sichergestellt. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

Touchierte Seniorin zwei Autos an einem Tag in zwei Städten?

Hanau und Maintal. Wer parkte am Donnerstagnachmittag in der Nähe des St.-Vincenz Krankenhauses und hat nun an seinem Wagen einen frischen Unfallschaden? Dies fragt die Polizei, nachdem - dank einer aufmerksamen Zeugin - eine Unfallflucht in Maintal offenbar geklärt ist und sich dabei Hinweise zu einem weiteren Unfall in Hanau ergaben. Zunächst soll eine 77-jährige VW-Fahrerin in der Schulstraße einen geparkten Mercedes touchiert haben. Anschließend fuhr, so lautet der Vorwurf, die Maintalerin davon, ohne sich um den Schaden an der E-Klasse von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Die Beamten hatten an der Unfallstelle Teile des Wagens sichergestellt, die bei der späteren Halterüberprüfung offensichtlich zu dem grauen Polo gehörten. Darüber hinaus stellten die Polizisten weitere Unfallschäden an der rechten Poloseite fest, woraufhin die Frau einräumte, in Hanau ein weiteres geparktes Auto touchiert zu haben. Die 77-Jährige muss sich nun einem Strafverfahren wegen Verdachts der zweimaligen Unfallflucht stellen. Die Polizei bittet indes um Hinweise zu dem Geschehen in Hanau unter der Rufnummer der Maintaler Wache: 06181 4302-0 oder direkt an die Fluchtermittler (06183 91155-0).

Lagerhalle brannte komplett ab

Maintal/ Bischofsheim. Am Donnerstagnachmittag brannte im Gewerbegebiet an der Gutenbergstraße eine Lagerhalle lichterloh; der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen wohl auf 1,5 Millionen Euro. Gegen 13.25 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil es in einer Firma für Veranstaltungstechnik zu brennen begonnen hatte. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand die zweistöckige Halle in Vollbrand. Die neun anwesenden Mitarbeiter der Firma hatten sich jedoch noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Brandermittler der Kripo Hanau haben ihre Arbeit nach Beendigung der Löscharbeiten, die bis in den frühen Abend andauerten, aufgenommen. Wegen starker Rauchentwicklung kam es zeitweise auf der angrenzenden Autobahn 66 zu Sichtbeeinträchtigungen.

Polizei schnappt mutmaßliche Einbrecher

Schlüchtern. Die Polizei in Schlüchtern kann einen Erfolg bei ihren Ermittlungen zu aktuellen Einbrüchen vermelden: Am Donnerstag nahmen Ermittler drei Verdächtige fest, die nach Ansicht der Beamten für mehr als 37 Einbrüche im Raum Schlüchtern, aber auch im Kreis Fulda in Betracht kommen dürften. Die Männer waren in den Fokus der Beamten gerückt, nachdem seit Oktober 2016 die Zahl der Einbrüche insbesondere in der Innenstadt zugenommen hatte. Im Januar ging dann der entscheidende Hinweis auf das Trio ein, was letzten Endes zu der Festnahme führte. Dabei wurden auch deren Wohnungen durchsucht, wobei zahlreiche Beweismittel gefunden und sichergestellt wurden. Daher geht die Polizei davon aus, die Taten nun aufklären zu können. Zwei der Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt; der dritte Verdächtige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Gleichwohl steht für die Männer ein umfangreiches Gerichtsverfahren zu erwarten.

Originalmeldung der Polizei