Griesheim: Zeugen nach Unfall gesucht

Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines schwarzen Fiat Lancia beschädigt. Es entstand Blech- und Lackschaden in Höhe von circa 250 Euro. An der Unfallstelle konnte das schwarze Gehäuse eines Außenspiegels des unfallverursachenden Fahrzeugs gefunden werden. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass dieses Gehäuse von einem Auto der Marke Volvo stammt. Für den Fortgang der Ermittlungen suchen die Beamten der Polizeistation Griesheim Zeugen, die Hinweise zu einem am Spiegel beschädigten Volvo geben können oder das Unfallgeschehen beobachtet haben (06155 / 8385-0).



Meldung der Polizei Südhessen