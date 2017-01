Geldautomat in Schaafheim gesprengt

Täter flüchten ohne Beute

Freitag, 27.01.2017 - 08:13 Uhr

Ein lauter Knall hat am frühen Freitagmorgen Anwohner in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Schaafheim geweckt. Gegen 03.15 Uhr hatten Kriminelle einen Geldautomaten im Vorraum einer Bank gesprengt.