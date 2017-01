Groß-Zimmern: Schwarzer BMW X3 gestohlen

Am Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen DA-CD 6666 angebracht. Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei gegen 4.15 Uhr. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des gestohlenen Autos geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Originalmeldung der Polizei