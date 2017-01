Unbekannte knacken Lieferwagen in Hanau

Zunächst waren auf dem Westbahnhof-Parkplatz am Mainkanal an einen Renault Master beide Scheiben der Hecktür eingeschlagen worden, wobei die Täter den Wagen aber nicht öffnen konnten. Das gelang aber auf der anderen Mainseite in Klein-Auheim, wo Autoknacker in der Carl-Zeiss-Straße an einem Mercedes Sprinter eine Scheibe einschlugen und aus dem Führerhaus das mobile Garmin-Navi klauten.

Wer etwas von den beiden Aufbrüchen mitbekommen hat, meldet sich bitte bei der Hanauer Kripo (06181 100-123).

Ladentür eingeschlagen

Hanau. Das Klirren einer eingeschlagenen Glasscheibe könnten Anwohner oder Passanten in der Nacht zum Mittwoch in der Nürnberger Straße vernommen haben. Ursächlich hierfür war der Einbruch in einen Telekommunikationsladen, der gegen 3.30 h festgestellt wurde. Was die noch unbekannten Täter nach ihrem Eindringen in den Laden an sich nahmen, muss noch näher geprüft werden.

Augen- oder Ohrenzeugen, die in der Nacht etwas gehört oder gesehen haben, melden sich bitte bei der Hanauer Kripo (06181 100-123).

Schreck in der Frühe

Hammersbach-Marköbel. Eine böse Überraschung erlebte am frühen, noch dunklen Mittwochmorgen ein Bäcker: In seine Arbeitsstelle war eingebrochen worden. Dabei hatten es die Täter nicht auf Brot oder Stückchen, sondern auf Bares abgesehen. Die Langfinger knackten zunächst ein Fenster auf der Rückseite des an der Hauptstraße gelegenen Ladens auf. Bei der sich anschließenden Absuche der Büroräume durchstöberten die Täter alle Schränke und stießen dabei auf einen kleinen Tresor, den sie mitnahmen. Ein Laptop, den sie ebenfalls eingesackt hatten, ließen sie auf ihrer Flucht fallen; offenbar waren sie während ihres schändlichen Treibens durch irgendetwas aufgeschreckt worden.

Bislang konnte der geklaute kleine Safe noch nicht aufgefunden werden; die Kripo ermittelt und bittet mögliche Zeugen, sich auf dem Hinweistelefon 06181 100-123 zu melden.

Verdächtiges Trio geschnappt

Nidderau-Heldenbergen. Drei Männer, die ihren Wohnsitz östlich der Oder haben, mussten die Nacht zum Mittwoch im Gewahrsam der Polizei verbringen. Das Trio war am Abend zuvor im Rahmen einer Fahndung festgenommen worden. Gegen 20.20 h Uhr hatte ein Wachunternehmen mehrere Personen auf dem Gelände eines Autohauses an der Friedberger Straße gemeldet und sogleich die Ordnungshüter auf den Plan gerufen. Beim Eintreffen der Beamten waren die Verdächtigen bereits abgehauen; da aber ein Hinweis auf einen weißen Lieferwagen aus Polen vorlag, stießen die Beamten kurz darauf auf einen Fiat Ducato und nahmen die drei Insassen fest. Da in dem Auto verschiedene Reifen und Felgen gefunden wurden, mussten die drei Männer im Alter 27 und 28 Jahren mit auf die Wache. Ersten Ermittlungen zufolge steht das Trio im dringenden Verdacht, auf dem Gelände des Autohändlers verschiedene Schlösser aufgebrochen zu haben. Ob die in ihrem Auto aufgefundenen Teile von dort oder woanders her stammen, muss noch abschließend geklärt werden; gleiches gilt für den weiteren Verbleib der Festgenommenen.

Saisonkennzeichen geklaut

Maintal-Bischofsheim. Ein in Bischofsheim "beheimatetes" rotes Peugeot-Wohnmobil steht derzeit ohne hinteres Nummernschild da. Das für die Monate April bis September gültige HU-Saisonkennzeichen trägt am Ende die Zahl 91 und wurde zwischen Weihnachten und vergangenen Montag geklaut.

Der Tatort befindet sich im Bereich der Goethestraße; Hinweise bitte an die Polizei in Dörnigheim (06181 4302-0).

Originalmeldung der Polizei Südosthessen