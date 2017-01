19-Jährige auf Zebrastreifen in Hanau-Großauheim angefahren

Mit Gegenverkehr kollidiert

Offenbar nicht warten konnte am Donnerstagmorgen ein Autofahrer am Anfang der Rue de Conflans. Der bislang noch unbekannte Zeitgenosse hatte gegen 7.55 Uhr seinen weinroten Wagen am dortigen Zebrastreifen angehalten, um eine junge Frau passieren zu lassen. Als die 19-Jährige den Überweg gerade zur Hälfte passiert hatte, gab der Autofahrer Gas und streifte die Fußgängerin mit dem Außenspiegel seines Autos. Hierdurch zog sich die Frau aus Mömbris eine schmerzhafte Prellung im Bereich der Wirbelsäule zu. Da der Autofahrer nach der Kollision einfach weiterfuhr, sucht die Polizei bereits nach ihm und seinem Wagen. Der Mann könnte möglicherweise jemanden zur nahegelegenen Lindenauschule gebracht haben. Unfallzeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache in Großauheim (06181 9597-0).

Gründau. Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Montagmorgen auf der Bundesstraße 457 bei Gründau zwei Personenwagen frontal zusammengestoßen. Ursache dürfte nach einer ersten Einschätzung der Polizei nicht angepasste Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn gewesen sein. Gegen 6 Uhr war ein 30 Jahre alter Mann mit seinem Peugeot aus Richtung Büdingen in Richtung Autobahn 66 unterwegs und kam in Höhe der Gründauer Straße plötzlich ins Schleudern. Dabei prallte er mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen, an dessen Steuer ein 60 Jahre alter Mann aus Gelnhausen saß. Beide Fahrer mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden; an den Personenwagen entstand vermutlich Totalschaden, der auf rund 16.000 Euro geschätzt wurde.

Den Hang hinauf gegen die Wackersteine

Erlensee. Vom ursprünglichen Gedanken her soll der Limeskreisel am Ortseingang auf die römische Vergangenheit von Erlensee hinweisen. Doch diese historische Erinnerung hat nun deutlichen Schaden genommen, denn am frühen Sonntagmorgen ist nach Ansicht der Polizei ein vermutlich ortsunkundiger Autofahrer gegen 1.45 Uhr gegen das Ensemble aus massiven Steinen und Holzelementen geprallt. Der dabei entstandene Schaden wird von den Ordnungshütern auf mindestens 6.000 Euro geschätzt. Gegen 1.45 Uhr erkannte der Hainburger den Kreisverkehr vermutlich zu spät, weswegen sein Opel Zafira zunächst den Hang hoch gegen die Steine fuhr und dann zur Seite umkippte. Mit eine Ursache für das Fahrmanöver dürfte der deutliche Alkoholspiegel gewesen sein, den die Ordnungshüter dem 35-Jährigen unterstellen: Ein erster Test ergab einen Wert von knapp unter 1,5 Promille. Sowohl er als auch sein Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Gegenüber der Polizei wollte der mutmaßliche Unfallfahrer keine Aussage machen, wie der Unfall genau passiert ist. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Auf Streitschlichter eingeschlagen

Bruchköbel. Weil er angeblich nur einen Streit schlichten wollte, hat ein 20 Jahre alter Mann am Freitag bei der Kerb in Roßdorf selbst Schläge einstecken müssen. Der 20-Jährige aus Hanau gab später gegenüber der Polizei an, er habe gegen 22 Uhr eine Auseinandersetzung im Zelt am Festplatz in der Spessartstraße mitbekommen und die Streithähne eigentlich beruhigen wollen. Dabei erhielt er von einem ebenfalls 20 Jahre alten Mann einen Faustschlag gegen den Kopf. Als beide vor das Zelt gingen, um dort zu reden, habe der Angreifer erneut auf ihn eingeschlagen. Die Polizei in Hanau ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet Zeugen des Vorfalles, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

Originalmeldung der Polizei Südosthessen für den Main-Kinzig-Kreis