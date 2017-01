Beim Eintreffen der ersten Streife standen an der dortigen Bushaltstelle mehrere Personen. Ein Jugendlicher gab gegenüber den Beamten an, dass er und sein Freund von etwa sechs jungen Männern geschlagen wurden. Als Passanten zur Hilfe eilten, flüchteten die Angreifer in Richtung Marktplatz. Laut dem 16-Jährigen aus Erlensee war ein Täter etwa 18 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hatte schwarze Haare. Er war mit einer grauen Jacke sowie orangefarbenen Schuhen bekleidet. Während der 16-Jährige eine Platzwunde über dem linken Auge erlitt, wurde sein ein Jahr älterer Freund wegen eines Jochbeinbruchs im Krankenhaus behandelt.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Originalmeldung der Polizei Südosthessen