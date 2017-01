Schüler aus Bad Orb war kein Weg zu weit

Unfallflucht im Norden

Als äußerst pflichtbewusst, aber nicht ganz ungefährlich lässt sich die Aktion eines 15-Jährigen aus Mernes beschreiben, der am Mittwochmorgen auf seinem etwas ungewöhnlichen Weg zur Schule von einer Polizeistreife gefunden wurde. Gegen 4.20 Uhr erhielt die Bad Orber Wache eine Mitteilung, dass ein Jugendlicher mit Rucksack auf der Landstraße kurz hinter der Wegscheide in Richtung Bad Orb läuft. Die Landstraße führt durch den Wald und ist unbeleuchtet; sie eignet sich daher eher nicht zum Spazierengehen und Fußgänger können bei Dunkelheit leicht übersehen werden. Die sogleich entsandten Kollegen staunten nicht schlecht, als sie etwa zehn Minuten später vor Ort auf einen durchgefrorenen 15-Jährigen trafen, der angab, auf dem Weg zur Schule zu sein. Der Junge wurde eingepackt und zum Aufwärmen auf die Dienststelle gefahren, wo er seine ganze Geschichte erzählte: Er habe sich tags zuvor mit seiner Mutter gestritten, die ihm während des Streits "Sieh zu, wie Du morgen in die Schule kommst" an den Kopf geworfen haben soll. Da die Busse streikten, nahm er diesen nicht ernst gemeinten Ausspruch wörtlich. Er stellte sich daraufhin einen Wecker, zog sich in aller Herrgottsfrühe an und machte sich auf den etwa 15 Kilometer langen Fußmarsch. Der Fahrer eines Streufahrzeuges nahm ihn unterwegs ein Stück in Richtung Wegscheide mit, wo er dann kurze Zeit später auf die Orber Kollegen traf. Auf der warmen Dienststelle durfte er dann bis zum Schulbeginn warten. In der Zwischenzeit wurde seine Mutter kontaktiert, die nicht glauben konnte, dass ihr pflichtbewusster Zögling ihren Ausspruch tatsächlich ernst genommen hatte.

Hanau. Einen mehrere hundert Euro teuren Schaden hinterließ am Dienstagvormittag, zwischen 7 und 13.30 Uhr, ein bislang unbekannter Autofahrer an der Einmündung der Ruhrstraße in die Moselstraße. Sein Wagen kam wohl aus Richtung Lamboystraße und stieß beim Abbiegen gegen eine Mauer sowie ein Verkehrsschild. Da der Verursacher des Schadens allerdings einfach weiterfuhr, sucht die Polizei nun nach ihm und seinem Fahrzeug. Parallel dazu werten die Beamten verschiedene Fahrzeugtrümmer aus, die vom flüchtigen Wagen stammen und an der Unfallstelle gefunden wurden.

Einachsanhänger geklaut

Hanau-Großauheim. Eine "mobile Viehtränke" verschwand in der Nacht zum Mittwoch von einer Weide am Neuen Weg. Bei dem einachsigen Beutestück handelt es sich um einen weißen Heinemann-Anhänger. Das Teil ist mit einem HU-Kennzeichen versehen, das am Ende die Zahl 818 trägt. Auf der Ladefläche stand ein großes 250-Liter Fass.

Gerade so durchgepasst

Erlensee. Wohl nicht allzu dick angezogen waren Einbrecher, die in der Nacht zum Donnerstag durch ein Loch in der Außenwand eines Textildiscounters an der Leipziger Straße nahe dem Limeskreisel kletterten. Die Täter hatten zuvor die nur etwas mehr als halbmetergroße Öffnung in die Mauer geschlagen, um in die Geschäftsräume zu gelangen, wobei sie allerdings nur in einem kleinen Nebenraum landeten. Warum sie dann aber offensichtlich ihr weiteres Vorhaben aufgaben, kann nicht gesagt werden. Möglicherweise passte der von ihnen ins Visier genommene Tresor nicht durch das Loch; vielleicht wurden die Unbekannten aber auch bei ihrer Tatausführung gestört und suchten deshalb das Weite. Der Einbruch ereignete sich zwischen 2 und 2.30 Uhr; da der Tatort nahe der auch nachts frequentierten Leipziger Straße liegt, könnten Autofahrer oder Passanten etwas davon mitbekommen haben.

