Frau an Bushaltestelle in Weiterstadt belästigt - Polizei sucht Zeugen

Die vier Männer dürften um die 20 Jahre alt sein.

Sie waren alle rund 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet, einer trug einen Bart.

Zwei von ihnen hatten eine Kapuze über den Kopf gezogen.

Die vier Männer werden von der Frau als arabisch aussehend beschrieben.

Nach ersten Ermittlungen kamen die vier Männer von der Gräfenhäuser Straße aus Darmstadt kommend zur Bushaltestelle. Dort sprachen sie die 25-Jährige, die an der Haltestelle wartete, in unsittlicher Weise an. Zudem griff ihr einer der Unbekannten an die Brust. Als sich ein Auto näherte, flüchteten die Vier in Richtung Lagerstraße.Eine sofortige Fahndung nach den Tätern verlief bislang ohne Erfolg.Das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zu den Tätern übernommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern gegeben können oder denen die vier jungen Männer aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 bei den Ermittlern zu melden.

Meldung der Polizei Südhessen