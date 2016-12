Unfall mit sechs Fahrzeugen und mehreren Verletzten in Offenbach

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war gegen 13 Uhr ein 67-jähriger Renault-Fahrer auf der Mühlheimer Straße in Richtung Offenbach unterwegs. In Höhe der Hausnummer 105 warteten verkehrsbedingt auf beiden Spuren Autos. Der Mühlheimer kam von hinten, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr offenbar ungebremst mitten durch die haltenden Fahrzeuge.Der Renault schleuderte herum, wobei fünf andere Fahrzeuge touchiert wurden und prallte schließlich noch gegen einen Zaun. Außerdem wurde ein 62-jähriger Fußgänger, der auf dem Gehweg ging, erfasst und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen. Der Frankfurter wurde in eine Klinik gebracht. Er könnte von dem Renault oder von einem abgerissen Rad getroffen worden sein.Die Ermittlungen hierzu und zur Unfallursache dauern derzeit an; ein plötzlich eintretender medizinischer Notfall bei dem Renault-Lenker ist nicht auszuschließen. Des Weiteren erlitten mindesten sieben Autoinsassen, darunter der Renault-Fahrer, leichte Blessuren. Auch sie wurden zur Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei bittet noch nicht bekannte Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

Polizei Südosthessen