Hanau: Mann greift Ehepaar auf der Straße an

Türen auf und Tasche weg

Gegen 0.50 Uhr kam das Paar aus dem Jazz-Keller und ging in Richtung Schloss zum Auto. Kurz vor der Kinzigbrücke kam von hinten der Angreifer, der in einer ausländischen Sprache vor sich hin redete oder sang. Auf gleicher Höhe fragte der Täter in gebrochenem Deutsch die Frau, ob sie Deutsche sei. Als die 65-Jährige dies bejahte, schlug ihr der Mann unvermittelt ins Gesicht. Als der Ehegatte dazwischen ging, wurde er mehrfach auf den Kopf geschlagen und am Boden liegend getreten. Der Täter hatte schwarze lockige Haare, dunkle Augen und trug einen Dreitagebart. Er war schlank und mit einer schwarzen Jacke, hellgrauer Jogginghose sowie weißen Turnschuhen bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, die ebenfalls am frühen Sonntag unterwegs waren, sich unter der Rufnummer 06181 100-611 zu melden.

Hanau. Wohl fast zu Tode erschrocken ist am Montagabend eine Hanauerin, als sie gerade ihr am Hauptbahnhof geparktes Auto bestiegen hatte. Wie aus dem Nichts tauchten plötzlich vier junge Kerle auf und rissen gleichzeitig die Türen ihres Kia Cerato auf. Einer der Täter schnappte sich sofort die auf dem Fahrersitz abgelegte Handtasche der Frau; dann rannte das Quartett in Richtung Dettinger Straße davon. Nach Einschätzung der Bestohlenen waren die Diebe noch im jugendlichen Alter. Der Vorfall ereignete sich gegen 19.20 Uhr; Zeugen melden sich bitte bei der Hanauer Kripo (06181 100-1123).

Originalmeldung der Polizei Südosthessen für den Main-Kinzig-Kreis