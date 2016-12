Groß-Umstadt: Mercedes gestohlen, Zeugen gesucht

Polizei Hessen

Groß-Umstadt Dienstag, 27.12.2016 - 15:06 Uhr

Einen Mercedes CLS im Wert von 25.000 Euro haben bislang unbekannte Täter zwischen Sonntagabend und Montagnachmittagvon einem Parkplatz im Fitzweg in Groß-Umstadt gestohlen.