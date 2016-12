Wohnungsbrand an Heiligabend - 100 000 Euro Schaden

Die Kripo ermittelt

Sonntag, 25.12.2016 - 11:53 Uhr

Ein Schaden von 100 000 Euro ist nach ersten Schätzungen bei einem Wohnhausbrand an Heiligabend im südhessischen Greisheim entstanden.