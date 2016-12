Brennende Müllsäcke in Dieburg

Gegen 18.55 Uhr bemerkte ein Zeuge, dass vor einem Geschäft die zur Abholung bereitgelegten "Gelben Säcke" brannten. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Aufgrund der Hitzeentwicklung wurde die Leuchtreklame des Geschäftes in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Nach ersten Feststellungen hatten zwischen 10 und 15 Müllsäcke gebrannt. Eine Stunde später kam es in unmittelbarer Nähe des ersten Brandortes zu einem erneuten Brand von vier "Gelben Säcken", die zur Abholung vor einem Mehrfamilienhaus lagen. Auch dieses Feuer war schnell gelöscht. Schaden ist nicht entstanden. Das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

Originalmeldung der Polizei Darmstadt-Dieburg