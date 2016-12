Hanau: Audi-Fahrerin bei Unfall verletzt

Trickdieb bestiehlt Frau

Gegen 8.15 Uhr war die Frau aus Richtung Kahl in Richtung Hanau unterwegs und wollte in Höhe der Rodenbacher Chaussee wegen einer Baustelle vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln, wo ein Lastwagen fuhr. Nach Einschätzung der Polizei erkannte die Frau die Baustelle zu spät und prallte beim Spurwechsel gegen den LKW. Bei dem Zusammenstoß wurde die 22-Jährige leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden; er dürfte nur noch Schrottwert besitzen. Der Brummi-Fahrer blieb hingegen unverletzt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro.

Hanau. Ein Trickdieb hatte am Dienstag gegen 21 Uhr eine Frau in Großauheim bestohlen. Die 45 Jahre alte Frau hatte zuvor in einer Bankfiliale in der Rochusstraße Geld abgehoben und war danach zu einer Bushaltestelle gegangen, wo sie der Dieb um eine Zigarette bat. Die Frau merkte später, dass ihr Portemonnaie fehlte. Der Dieb soll um die 1,80 Meter groß sein, braune Haare und eine schwarze oder dunkle Jacke getragen haben. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Handy geklaut

Hanau. Eine Gruppe von jungen Trickdieben war am Dienstag um 17.30 Uhr in der Langstraße aktiv. Vier Jugendliche lenkten das Personal eines Geschäfts ab, indes steckte der Fünfte ein IPhone ein. Anschließend verließ die Gruppe das Geschäft. Wer Hinweise zu der Bande geben kann, wird gebeten, sich auf dem Hinweistelefon der Kripo (06181 100-123) zu melden.

