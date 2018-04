Unfall an Kreuzung zur Großostheimer Umgehungsstraße

Der Unfall ereignete sich, als der Fahrer eines 3er BMW von Großostheim in Richtung Aschaffenburg an die Kreuzung fuhr. Zeitgleich bog der Fahrer eines 5er BMW, von Aschaffenburg kommend, nach links in die Aschaffenburger Straße ein. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand großer Sachschaden. Beide Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert.

Der Fahrer des 3er BMW überstand den Unfall ebenso unverletzt, wie der Fahrer und eine Mitfahrerin im 5er BMW. Eine weitere junge Frau, die im 5er BMW mitgefahren war, wurde von den Helfern vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, um zu prüfen, ob die Frau durch den Unfall verletzt wurde.

Die Feuerwehr Großostheim hatte die Unfallstelle gesichert, die Straße gereinigt und den Verkehr während der laufenden Rettungsarbeiten geregelt.

rah