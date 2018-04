Großbrand in Stockstadt: Löscharbeiten dauern weiter an

Kurz nach 16.00 Uhr war die Mitteilung über den Brand bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken eingegangen. Als die erste Streifenbesatzung am Einsatzort in der Dr.-Patt-Straße eintraf, brannte eine Firmenhalle bereits lichterloh.

Eine große Rauchwolke war weit über Stockstadt hinaus zu sehen. Die Polizei forderte Anwohner auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Mittlerweile ist der Brand unter Kontrolle, die Lagerhalle einer Firma für Kunststoffverarbeitung ist jedoch komplett niedergebrannt. Der Schaden könnte in die Millionen gehen.

Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse.

Erst am Morgen hatte es in Stockstadt in einer Firma gebrannt. In der Papierfabrik Sappi verursachte ein Feuer einen hohen Sachschaden. Der aktuelle Brand hat laut Polizei jedoch nichts mit dem Vorfall am Morgen zu tun. cku