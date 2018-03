Zusammenprall von Lastwagen sorgt für Stau auf A3

Gegen 15 Uhr musste ein Autotransporter auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Würzburg in der Einhausung zwischen den Anschlussstellen Goldbach und Hösbach verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender Sattelzug bemerkte dies zu spät und prallte ins Heck seines Vordermanns. Durch den Unfall musste die Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg für ca. eine halbe Stunde gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren noch so weit fahrbereit, dass die Polizei sie von der Autobahn herunternehmen konnte und den Unfall außerhalb der Autobahn aufnehmen konnte. Beide Fahrer blieben unverletzt, jedoch entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. Nachdem die Feurwehr die Fahrbahn gereinigt hatte, konnte der Verkehr kurz nach 15.30 Uhr wieder normal fließen.