Flammeninferno auf der A3 - Lkw rammt Lkw

Beide Fahrzeuge kollidierten. Die Aufprallwucht war so heftig, dass am auffahrenden Lkw das Führerhaus abriss und in Flammen aufging. Der Fahrer konnte sich noch befreien und wurde nur leicht verletzt. Sein kompletter Sattelzug brannte völlig aus. Durch den Crash riss auch der Tank auf und mehrere Hundert Liter Diesel ergossen sich auf die Fahrbahn - auch der Kraftstoff geriet in Brand, so dass die Feuerwehr es mit einem regelrechten Flammeninferno zu tun hatte. Der gerammte Sattelzug wurde schwer beschädigt, der Fahrer blieb aber unverletzt. Die A3 musste wegen des Brandes in beide Richtungen längere Zeit voll gesperrt werden. rah