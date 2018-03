Golf landet auf Kreisverkehr - Totalschaden

Kurz nach 23 Uhr war der 61-jährige VW-Fahrer auf der Staatsstraße in Richtung Kleinwallstadt unterwegs. Am Kreisel an der Kreuzung zur Rücker Straße kam der Mann nicht rechtzeitig zum Stehen.

Das Auto fuhr auf den Kreisverkehr, legte ein Verkehrsschild und etliche Rebstöcke um, bevor es auf mehreren Findlingen zum Stehen kam.

Während der Fahrer mit einem Schreck davonkam entstand an seinem Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden. Es musste von einem Abschleppunternehmen mittels Kran geborgen werden.

rah