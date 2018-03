B8: Unfall mit drei Autos  Opelfahrerin verletzt

Gegen fünf Uhr wollte ein Opelfahrer von der Autobahn kommend nach links in die Lindigstraße abbiegen. Zeitgleich war die Fahrerin eines weiteren Opel in Richtung Kleinostheim unterwegs und überfuhr die Kreuzung vermutlich bei Rotlicht. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Anschließend prallte der von Karlstein kommende Opel noch frontal in einen auf der Linksabbiegerspur stehenden Mercedes.

Während die Unfallverursacherin nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden musste blieben die weiteren Beteiligten unverletzt.

Durch die Feuerwehr Kleinostheim wurde die Unfallstelle abgesichert und ausgeleuchtet. Ferner regelten die Wehrleute den Verkehr und reinigten die Fahrbahn.

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zuvor hatte die Feuerwehr die verkeilten Autos mittels einer Seilwinde auseinanderziehen müssen.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehr als 10.000 Euro summieren. rah