B469: Ausfahrtsschild umgelegt und in Leitplanke geprallt

Gegen 23.30 Uhr war der 30-jährige Fahrer auf der Bundesstraße in Richtung Aschaffenburg unterwegs, als er an der Ausfahrt Obernburg-Süd nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der BMW legte das Ausfahrtschild um, fuhr durch den Grünstreifen und prallte nach rund 200 Metern, in die Mittelleitplane, bevor er quer zur Fahrbahn auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam.

Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Unfallfahrer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr Wörth sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und leitete den Verkehr aus.

Die Bundesstraße musste bis zur Bergung des Fahrzeuges und während der Ölbeseitigung durch eine Fachfirma rund drei Stunden im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden. rah