Raubüberfall in Kahl: Polizei sucht wichtigen Zeugen

Wie bereits berichtet hat ein Unbekannter am Mittwochmittag, gegen 13:20 Uhr, den Rewe in der Krotzenburger Straße betreten und die Kassiererin mit einem Beil bedroht. Anschließend flüchtete er ohne Tatbeute zu Fuß in Richtung bayerisch-hessische Grenze.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg sucht nun nach einem wichtigen Zeugen, der sich zur Tatzeit ebenfalls im Supermarkt befunden hat. Dieser stand unmittelbar vor der Tat im Kassenbereich. Als der Unbekannte die Kassiererin bedrohte, verließ er das Geschäft. Nach der Tat begab er sich wieder zurück, bezahlte seinen Einkauf und verstaute die Ware in seinem dunklen Rucksack.

Der Zeuge kann wie folgt beschrieben werden:

etwa 50 Jahre alt

bekleidet mit Jeans und blauer Jacke

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelte es ich bei dem flüchtigen Tatverdächtigen zudem um einen 185 cm (nicht 175 cm) großen Mann.

Der Zeuge wird gebeten, sich unbedingt mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg, Tel. 06021/857-1732, in Verbindung zu setzen.

Polizei Unterfranken/cku