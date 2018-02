Blaulicht schützt vor Strafe nicht - und Dummheit auch nicht

Gegen 19 Uhr raste der BMW mit Münchner Kennzeichen mit eingeschaltetem Blaulicht hinter der Windschutzscheibe in Richtung Frankfurt an dem Auto des Mannes vorbei. Ein Zivilfahrzeug der Polizei im Einsatz sozusagen. Ein BMW - okay. Aber so ein BMW? Angesichts des kraft­strot­zenden und arg getunten Aussehens des Wagens, teilte der Mann seine Bedenken per Handy der Polizei mit. Dumm gelaufen für den BMW-Fahrer.

Nach Angaben der Polizei hielten Beamte der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach (VPI) den BMW kurz darauf an der Anschlussstelle Hösbach an. Der vermeintliche Kollege entpuppte sich während der Kontrolle als 22 Jahre alter Bundeswehrsoldat. "Der wollte wohl schnell nach Hause", mutmaßte Andreas Roth von der VPI gegenüber unserer Redaktion.

Schnell nach Hause kam der junge Mann allerdings nicht mehr. "Das Fahrzeug wurde stillgelegt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt", so die Polizei. Neben der Nötigung im Straßenverkehr und dem unerlaubten Benutzen des Blaulichts, stellten die kontrollierenden Polizisten fest, dass etliches Aufmotzen des BMW (Klappenauspuff, tiefergelegtes Fahrwerk,...) nicht im Fahrzeugschein eingetragen waren. Heißt: Der BMW war nicht verkehrstauglich, hätte gar nicht im öffentlichen Verkehr herumfahren dürfen, erklärt Roth. Dass die Polizisten im Kofferraum noch Aufsetzblaulicht und einen Frontblitzer entdeckten, ist da kaum mehr relevant.

Relevant für den jungen rasenden Möchtegern-Polizisten werden nun diverse Ordnungswidrigkeiten und die Strafanzeige gegen ihn sein. Was genau ihn erwarten wird, entscheidet demnächst die Staatsanwaltschaft. Sein BMW jedenfalls parkt erst mal auf dem Hof der VPI. Dort könne der Fahrer ihn dann abholen, sagt Roth, mit einem Anhänger vielleicht. Oder er fährt auf direktem Weg zum TÜV und lässt seinen Wagen dort begutachten.

Ob der Bundeswehrsoldat sich schon häufiger seinen freien Weg per Blaulicht gebahnt hatte, weiß die Polizei nicht. Er war nicht so redselig wie ein junger Mann vor rund zwei Monaten. Damals hatte die VPI ebenfalls einen Autofahrer erwischt, der mit Blaulicht über die Straße gebraust war. Er mache das bestimmt einmal im Monat, erzählte der Ertappte den Polizisten seinerzeit bereitwillig. mai

Meldungen der VPI:

Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Aschaffenburg, A 3, Fahrtrichtung Passau/Linz. Am Freitagmorgen gegen 10:00 Uhr fuhr ein 33jähriger Opel-Fahrer auf dem rechten von drei Fahrstreifen auf einen langsam fahrenden Pkw Mercedes auf. Die beiden Insassen des Pkw Mercedes wurden mit leichten Verletzungen ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 11.500 Euro

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Marktheidenfeld, A 3, Fahrtrichtung Frankfurt. Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Im Bereich der Gemarkung Marktheidenfeld mussten mehrere Fahrzeugführer ihre Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen. Eine 59jährige Peugeot-Fahrerin erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr zunächst auf einen Pkw VW auf. Dieser wurde durch den Anstoß noch auf einen davor befindlichen Hyundai geschoben. Alle Beteiligten blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Die Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.500 Euro.

