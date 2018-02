Unfall auf B469: Stau im Berufsverkehr am Rosenmontag

Kurz nach 7 Uhr war die 24-Jährige in Richtung Aschaffenburg unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Großwallstadt verlor sie aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Auto. Der Polo prallte in die Leitplanke, touchierte anschließend einen VW Passat, drehte sich und kam auf der linken Spur zum Stehen. Auch der Passat drehte sich und landete an der Mittelleitplanke. Der 37-jährige Passat-Fahrer blieb unverletzt. Die 24-jährige Polo-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Bis zur Bergung der Autos war nur eine Fahrspur frei, was zu einem erheblichen Stau im Berufsverkehr führte. rah