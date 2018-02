Mann rammt seinen Mercedes durch Elsässer Straße

Nach Angaben der Polizei fuhr der Mercedesfahrer gegen 18.15 Uhr mit seinem Wagen stadtauswärts durch die Elsässer Straße. In der 30er-Zone in Höhe der Thüringer Straße verlor er die Kontrolle über sein Auto. Der Mercedes fuhr rechts neben der Fahrbahn gegen einen massiven Blumenkübel. Die Wucht war so heftig, dass der Kübel gegen einen geparkten Mazda und der Mazda gegen einen geparkten Opel krachte. Damit nicht genug.

Nach dem Kübel-Kracher schleuderte der Mercedes auf die gegenüberliegende Straßenseite. Dort rammte er einen geparkten Renault, der dann gegen einen weiteren dahinter stehende Renault prallte. Nun stieg der Mercedesfahrer aus seinem kaputten Wagen. Die wegen des Kraches aus den umliegenden Häusern heraus geeilten Bewohner sahen den Mann schnell davon laufen.

Bei Redaktionsschluss war nicht bekannt, wer den Mercedes gefahren hatte. Die Ermittler schließen hinsichtlich des stark beschädigten Mercedes nicht aus, dass der Fahrer verletzt ist. Die Feuerwehr Aschaffenburg leuchtete die Unfallstelle während der Spurensicherung und anschließenden Aufräumarbeiten aus. Die Elsässer Straße war rund zwei Stunden voll gesperrt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro.

mai/rah