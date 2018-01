Drei Verletzte nach Unfall bei Niedernberg

Der Unfall hatte sich gegen 8.30 Uhr auf der Mil38, der Parallelstraße zur B469 zwischen Großwallstadt und Niedernberg ereignet. Eine 29 Jahre alte Fiat-Fahrerin war mit ihrem Wagen in Richtung Niedernberg unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geraten war. Ein 64-Jahre alter Fahrer eines VW-Touran versuchte dem Fiat noch auszuweichen, schaffte dies jedoch nicht mehr und prallte frontal in den Fiat.

Bei dem Zusammenstoß wurden der Fahrer des Touran sowie die Fiat-Fahrerin schwer verletzt, eine 54-jährige Beifahrerin im Touran wurde leicht verletzt.

Der VW-Fahrer musste nachd er notärztlichen Erstversorgung per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Die Fiat-Fahrerin sowie die Beifahrerin aus dem VW wurden ebenfalls in Kliniken gebracht.

Ausdrückliches Lob von der Polizei gab es für die Ersthelfer vor Ort, die bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehren aus Niedernberg und Großwallstadt die Fiat-Fahrerin aus dem Autowrack befreit hatten und sofort mit wiederbelebungsmaßnahmen begonnen hatten. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die MIL38 zwischen Großwallstadt und Niedernberg für rund zwei Stunden voll gesperrt. Ein Sachverständiger soll nun die Unfallursache klären.

rah/dc