Hohler Chaussee: Junge Frau schwer verletzt

Die junge Frau war mit ihrem Toyota gegen 6.30 Uhr von Alzenau-Hörstein kommend in Richtung Hohl unterwegs. Am Orstausgang von Hörstein kam ein 18-Jähriger mit seinem BMW aus einer Hofeinfahrt. Die 24-Jährige wollte dem BMW ausweichen, touchierte den Wagen jedoch an der Front und verlor die Kontrolle über ihr Auto. Der Toyota überfuhr das Ortsschild, fuhr dann eine Böschung hinauf und überschlug sich. Die Fahrerin wurde in ihrem Wagen eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Strecke zwischen Hörstein und der Abzweigung nach Rückersbach war für mehr als zwei Stunden gesperrt. rah