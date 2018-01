Autobahn 3 bei Randersacker voll gesperrt

Nach einem Lastwagenunfall bei Randersacker war die A3 am Freitagmorgen in beide Richtungen gesperrt. Entgegen der Erstmeldung wurde beid em Unfall niemand verletzt.In Richtung Frankfurt zwischen Rottendorf und Würzburg-Heidingsfeld, sowie in Richtung Nürnberg zwischen Würzburg/Kist und Würzburg-Heidingsfeld, steht wieder ein Fahrstreifen zur Verfügung.Der Verkehr staut sich. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Heidingsfeld abgeleitet und durchs Würzburger Stadtgebiet über die B 8 bis Rottendorf geführt.Bis wann der Unfall-Laster geborgen und die Trümmer auf der Fahrbahn beseitigt sein werden, kann noch nicht abschließend gesagt werden.

dc/Polizei Unterfranken/Stau1.de







Lkw-Unfall in Baustelle auf der A3 – Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen sorgt für Verkehrsbeeinträchtigung

Nachdem am Freitagmorgen ein Lkw auf der BAB 3 in einer Baustelle in die Leitplanke gefahren war, bot sich für die eintreffenden Einsatzkräfte ein Trümmerfeld. Der Fahrer war glücklicherweise nicht verletzt worden. Die Autobahn wird noch für mehrere Stunden teilweise gesperrt bleiben müssen, zahlreiche Umleitungsmaßnahmen sind bereits eingerichtet worden.Gegen 4.55 Uhr wurde der Einsatzzentrale der Unterfränkischen Polizei telefonisch ein Unfall auf der BAB 3 durch einen unbeteiligten Zeugen mitgeteilt. Ein Lkw-Fahrer war in Richtung Frankfurt unterwegs und hatte im Baustellenbereich der Anschlussstelle Randersacker aus bislang noch unbekannter Ursache mehrere Leitplanken beschädigt. In der Verschwenkung touchierte zunächst das Führerhaus die rechtsseitige Begrenzung, anschließend schleuderte der Anhänger nach links in die Mittelleitplanke und durchbrach diese auf etwa 100 Meter. Über mehrere hundert Meter erstreckte sich in der Folge ein Trümmerfeld auf beiden Fahrbahnen. Dies erforderte eine Vollsperrung der Autobahn in beide Richtungen.Der 23-jährige Führer des MAN blieb unverletzt, die Höhe des Sachschadens ist zur Stunde noch nicht genau bezifferbar. Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried hatte alle Hände voll zu tun, um sich neben der Unfallaufnahme auch um die Verkehrssituation im Großraum Würzburg zu kümmern. Neben zahlreichen Umleitungsmaßnahmen die die Autobahn betrafen, wurden auch im Würzburger Stadtgebiet mit Unterstützung der Würzburger Polizei Streifen positioniert, um die umgeleiteten Fahrzeuge im Berufsverkehr bestmöglich durch die Stadt zu lotsen.Auch Feuerwehr und Autobahnmeisterei sind mit zahlreichen Kräften vor Ort im Einsatz. In Fahrtrichtung Frankfurt kann der Verkehr seit 8 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbei laufen, auf der Spur Richtung Nürnberg seit 8.15 Uhr. Bis die Bergung des Fahrzeugs abgeschlossen sein wird und der Verkehr ungehindert wieder fließen kann, wird es noch einige Stunden dauern.

Originalmeldung der Polizei Unterfranken