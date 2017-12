Schützenhaus in Kahl ausgebrannt - Kripo ermittelt

Die Feuerwehr hat die Flammen im Griff. Die Löscharbeiten dauerten bis nach 7 Uhr am Montagmorgen an.

Gegen 4.30 Uhr meldete sich eine Anwohnerin über Notruf bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken. Ihr war starker Rauch und Feuerschein aus dem Bereich des Schützenhauses in der Goethestraße aufgefallen. Streifen der Alzenauer Polizei und die Freiwilligen Feuerwehren aus Kahl und Karlstein waren rasch vor Ort. Sie stellten bereits bei der Anfahrt starken Rauch und Flammen im Dachstuhlbereich des Gebäudes, in dem sich auch eine Gaststätte befindet, fest. Kurze Zeit später stand dieses in Vollbrand.

Die Feuerwehrleute begannen sofort mit der Brandbekämpfung und hatten das Feuer zügig im Griff. Die Löscharbeiten dauern mit Stand 7.15 Uhr vor Ort noch an. Personen wurden dem Sachstand nach nicht verletzt. Zwischenzeitlich hat die Kripo Aschaffenburg die Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken