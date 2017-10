Geldautomat in Mömbris angegangen - Täter flüchten ohne Beute

Ca. 170 Zentimeter groß, schlank, bekleidet mit Bluejeans, schwarzem Kapuzenpullover, Sturmhaube, dunkle Schuhe und Handschuhe Ca. 180 Zentimeter groß, bekleidet mit dunkler Hose, Kapuzenpullover mit weißen Bändeln, Strumpfmaske und Handschuhe.

Ersten Erkenntnissen der Ermittler zur Folge dürfte sich die Tat kurz nach 03.00 Uhr abgespielt haben. Hier betraten zwei Täter den Vorraum der Bankfiliale in der Alzenauer Straße und machten sich in der Folge mit diversen Werkzeugen an dem Geldautomaten zu schaffen. Letztlich gelang es ihnen aber nicht, Beute zu machen. Der angerichtete Sachschaden ist mit mehreren tausend Euro allerdings nicht unerheblich.Die Kripo Aschaffenburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Von den beiden Tätern liegt folgende Beschreibung vor:Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.Polizei Unterfranken