Wohnanhänger kippt um  Stundenlange Behinderungen auf der A3

Gegen Mitternacht war eine Familie mit ihrem Opel samt angehängtem Wohnanhänger auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Rohrbrunn und Marktheidenfeld überholte der 39-jährige Fahrer im Baustellenbereich mit dem Gespann einen Lastwagen.Beim Wiedereinscheren auf die rechte Spur streifte der Anhänger den Außenspiegel des LKW und kam dadurch ins Trudeln. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Gespann und krachte in die Leitplanke. Hierdurch kippte der Wohnanhänger auf die Seite und der PKW drehte sich um 180 Grad, bevor er zum Stehen kam. Alle drei Insassen blieben unverletzt.Durch die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff musste die verschobene Mittelabtrennung wieder ausgerichtet werden. Der Anhänger wurde von einem Bergungsunternehmen wieder auf die Räder gestellt und mitsamt dem Opel abgeschleppt.Mehrfach musste die Richtungsfahrbahn voll gesperrt werden, was zu einem Rückstau von mehr als zehn Kilometer führte. Der entstandene Sachschaden summiert sich auf weit über zehntausend Euro. Erst kurz nach zwei Uhr konnte der Verkehr wieder ungehindert fließen. Ralf Hettler