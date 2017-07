Brand in Stockstadt - Großeinsatz der Feuerwehr

Der Vorfall ereignete sich an der Gemarkungsrenze zwischen Stockstadt und Großostheim.Aus bisher noch nicht geklärter Ursache war ein Teil eines 2.000 Quadratmeter großen Roggenfeldes in Brand geraten. Der Acker war bereits zum großen Teil abgeerntet. Die Feuerwehr Stockstadt konnte den Brand mit Hilfe zahlreicher benachbarter Wehren rasch löschen. Die Nachbarwehren kamen den Stockstädter Löschtrupps mit Wassertanks und Tanklöschfahrzeugen zu Hilfe um die Wasserversorgung zu sichern.Nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht war, wurde ein Traktor mit Grubber eingesetzt, um die abgebrannte Fläche zu bearbeiten und verbranntes Stroh unterzuziehen.Nach 15.45 Uhr liefen auf dem Feld noch die Nachlöscharbeiten. Während des Löscheinsatzes war die Obernburger Straße voll gesperrt, was in der Folge auch zu Behinderungen auf der Darmstädter Straße (B26) und der Großostheimer Straße zur Folge hatte.Zur Höhe des Schadens liegen derzeit noch keine Angaben vor.rah/dc