18-Jähriger verliert Kontrolle - BMW kollidiert mit Bäumen und Dixi-Toilette

Gegen 0.30 Uhr war der junge Mann von Großheubach kommend in Richtung Röllfeld unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen kam er in einer Rechtskurve ins Bankett und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.Der BMW durchschlug einen Zaun, kollidierte mit vier Reihen Obstbäumen, einer Dixi-Toilette und einem Apfelbaum, bevor er in einem Schutzzaun zum Stehen kam.Hierbei durchbohrte ein Holzpfosten die Windschutzscheibe und verfehlte den Fahrer nur knapp. Er konnte das Auto leicht verletzt verlassen und wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert.Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Feuerwehr Röllfeld war im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern. Ralf Hettler