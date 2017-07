Unwetter: Zeltplätze geräumt - Jugendgruppe evakuiert

Gewitter und Sturmböen

Mönchberg Freitag, 07.07.2017 - 08:19 Uhr

Ein schweres Gewitter mit orkanartigen Sturmböen zog in der Nacht auf Freitag über den Landkreis Miltenberg und bescherte den Feuerwehren und dem Roten Kreuz zahlreiche Einsätze. Unter anderem mussten mehrere Zeltplätze evakuiert werden.