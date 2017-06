Fahrer Stirbt auf A45 bei Kleinostheim - Unfall

Über eine Stunde musste die A45 Richtung Gießen nach einem Verkehrsunfall am Montagabend komplett gesperrt werden, weil ein Nissan mehrfach in die Leitplanke geprallt war. Gegen 20.30 Uhr war ein Nissan zwischen den Anschlussstellen Kleinostheim und Karlstein mehrfach in die Außen- und Mittelleitplanke geprallt, bevor er in einem Grünstreifen der Mittelabtrennung zum Stehen kam.

Trotz der sofortigen Bemühungen von Ersthelfern und des hinzugerufenen Notarztes kam für den 80-jährigen Fahrer jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Feuerwehren aus Kleinostheim und Karlstein sicherten die Unfallstelle ab und leiteten den Verkehr an der Anschlussstelle Kleinostheim aus.

Die Polizei geht nach dem ersten Anschein und der ersten gesicherten Spurenlage davon aus, dass es aufgrund einer medizinischen Ursache zu dem Unfall gekommen war.

