71-Jährige bei Quadunfall in Eschau schwer verletzt

Kurz nach 18.30 Uhr war die Frau mit ihrem Quad von Hobbach kommend in der Elsavastraße Richtung Eschau unterwegs, als sie in einer Linkskurve nach der Kirche die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Quad kippte um und rutschte gegen eine Hauswand. Nach einer Erstversorgung durch Notarzt, Helfer vor Ort und Rettungsdienst übernahm ein Rettungshubschrauber den Transport in die Klinik. Die Feuerwehren aus Eschau und Sommerau sicherten die Unfallstelle ab, beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe und leiteten den Verkehr um. Die Durchgangsstraße musste fast zwei Stunden komplett gesperrt werden. rah