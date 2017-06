Zwei Tote aus Seen in Mainaschaff und Bürgstadt geborgen

Polizei Unterfranken

Mainaschaff/Bürgstadt Mittwoch, 14.06.2017 - 09:12 Uhr

Gleich zwei Tote sind im Laufe des Dienstags aus unterfränkischen Gewässern geborgen worden. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Aschaffenburg die Ermittlungen übernommen. Ob es sich um Badeunfälle oder medizinische Ursachen handelt, müssen die folgenden Ermittlungen zeigen.