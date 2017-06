Admin aus Kreis MIL: Rechtsextremes Onlineportal stillgelegt

Polizei ermittelt wegen Verdachts der Volksverhetzung

Kreis Miltenberg Dienstag, 13.06.2017 - 09:48 Uhr

Die Aschaffenburger Kripo hat ein Onlineportal zum Herunterladen von rechtsextremistischer Musik und Fotos stillgelegt. Ein 38-jähriger aus dem Kreis Miltenberg soll die Seite betrieben haben.