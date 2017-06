Unfall auf A3 sorgt für Verkehrschaos im Spessart

Autobahn und Ausweichstrecken stundenlang dicht

Weibersbrunn Freitag, 09.06.2017 - 07:27 Uhr

Viel Geduld brauchen die Autofahrer aktuell auf der A3 und auch auf Strecken rund um die Autobahn. Grund ist ein Unfall, der sich zwar schon am späten Donnerstagabend ereignet hat, aber auch am Morgen noch großes Chaos auf den Straßen nach sich zieht.