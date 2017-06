Feuer in Haibach: Mann verletzt sich schwer

Das Feuer brach gegen 18.30 Uhr in der Riemenschneiderstraße im Ortsteil Grünmorsbach aus. Ein 51-Jähriger war dort in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses mit Reperaturen an einem Moped beschäftigt. Aus noch ungeklärten Gründen kam es zu einer Verpuffung, die einen massiven Brand zur Folge hatte.



Als die Feuerwehr eintraf, stand die Garage bereits lichterloh in Flammen. Die Einsatzkräfte verhinderten, dass sich das Feuer in die Wohnungen ausbreitete, trotzdem wurde das Haus so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass es laut Feuerwehr vorläufig unbewohnbar ist und die Bewohner die Nacht woanders verbringen müssen.



Der 51-Jährige erlitt schwere Verbrennungen und musste ins Klinikum gebracht werden. Am Haus entstand ersten Erkenntnissen nach ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. In der Garage wurden mehrere Autos und Werkzeug schwer beschädigt, an der Außenfassade des Hauses gibt es starke Brand- und Rußschäden.



Wie genau es zu dem Feuer kam, ermittelt jetzt die Kripo. Ralf Hettler/Manuel Barbosa

Die Meldung der Feuerwehr:

Haibach – Brand einer Garage - Haus unbewohnbar

Am Donnerstag um 18:34 Uhr, wurden die Wehren aus Haibach, Winzenhohl und Hösbach-Bahnhof, zu einem größeren Brand nach Haibach, in die Riemenschneiderstraße alarmiert. In einer Garage (Nebengebäude) brannten mehre Motorräder, Fahrräder und auch Pkw. Das Feuer drohte auf das Sechs-Familien-Wohnhaus überzugreifen, was jedoch durch die Feuerwehr verhindert werden konnte.



Von den Anwohnern wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer, letztere wurde mit Verbrennungen in ein Krankenhaus eingeliefert.



Einsatzleiter und Stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Haibach, Markus Roth, konnte auf insgesamt 50 Einsatzkräfte mit 10 Fahrzeugen zugreifen. Die Kräfte brachten vier Strahlrohre, vier Lüfter und mehrere Wärmebildkameras zum Einsatz. Insgesamt wurden für die Arbeiten 16 Personen unter schwerem Atemschutz eingesetzt. Von Seiten der Kreisbrandinspektion war Kreisbrandmeister Udo Schäffer an der Einsatzstelle.

Der Rettungsdienst wurde durch einen ELRD (Einsatzleiter Rettungsdienst) geführt. Hier waren drei Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort.



Durch die starke Rauch-/Rußentwicklung wurde das Wohnhaus unbewohnbar. Die Bewohner werden die nächste Nacht wohl nicht in den eigenen Wänden verbringen können. Hier wurde die Gemeinde Haibach zur Vermittlung eingeschaltet.

Zur Brandursache und Schadenshöhe können wir keinerlei Angaben machen, die Polizei hat hier die Ermittlungen aufgenommen.



Andreas Emge (Kreisbrandinspektion Aschaffenburg)