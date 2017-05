ICE überfährt Betonbrocken: Splitterstück trifft 13-Jährige

Unfall in Lohr-Sackenbach

Montag, 29.05.2017 - 13:59 Uhr

An Christi Himmelfahrt hat ein ICE in Lohr (Kreis Main Spessart) einen auf die Bahngleise gelegten Betonbrocken überfahren. Ein Mädchen wurde durch ein umherfliegendes Splitterstück leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.