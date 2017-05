Von Baum auf Bank gestürzt: Vatertag endet im Krankenhaus

52-Jähriger mit Hubschrauer in Spezialklinik gebracht

Leidersbach Donnerstag, 25.05.2017 - 18:55 Uhr

Für einen 52-Jährigen endete der Vatertag am Nachmittag in einer Klinik. Er war bei Volkersbrunn (Kreis Miltenberg) auf einen Baum geklettert und dann mehrere Meter hinab auf eine Sitzbank gestürzt. Dabei wurde er schwer verletzt.